POL-VER: ++ Einbruch an der Hauptstraße ++ Fluchtversuch endet am Baum ++ Nötigung im Straßenverkehr: Polizei sucht Zeugen ++ Wohnwagen gestohlen ++ Tankstelle alarmgesichert ++ Unfälle ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN

Einbruch an der Hauptstraße

Oyten. In ein Geschäft an der Hauptstraße sind in der Nacht auf Sonntag unbekannte Täter eingebrochen. Sie schlugen eine Scheibe ein und durchsuchten anschließend die Räume nach Wertgegenständen. Ob sie letztlich Beute machten, ist noch unklar. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise möglicher Zeugen werden unter Telefon 04202/9960 entgegengenommen.

Fluchtversuch endet am Baum

Achim. Beamte der Polizei Bremen wollten am Samstagabend gegen 23:30 Uhr auf der Mahndorfer Heerstraße einen VW-Fahrer kontrollieren. Anstatt dem Anhaltesignal der Polizei zu folgen gab Fahrer jedoch plötzlich Gas und versuchte zu flüchten. Weit kam der Mann allerdings nicht. Nachdem er das Stadtgebiet von Bremen verlassen hatte kam er bereits an der Bollener Landstraße in Höhe der Straße An der Lienert von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte gegen einen Zaun, einen Baum sowie gegen einen hier geparkten Kleintransporter. Der VW war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 26-jährige Fahrer sowie seine Mitfahrerin im VW erlitten leichte Verletzungen. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme der Polizei Achim durchgeführter Drogentest fiel bei dem 26-Jährigen positiv aus. Außerdem war der Pkw nicht versteuert, versichert und zugelassen. Der Mann war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten leiteten entsprechende Strafanzeigen gegen den 26-Jährigen ein.

Nötigung im Straßenverkehr: Polizei sucht Zeugen

Ottersberg. Nach einer Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr sucht die Polizeistation Ottersberg nach Zeugen der Tat, die sich bereits am vergangenen Donnerstag (5. Mai) zwischen 6 und 6:20 Uhr morgens zugetragen haben soll. Auf der Feldstraße soll ein Fahrer eines orangefarbenen VW-Pritsche im Abstand von nur einem Meter hinter einem BMW-Fahrer gefahren sein. Dabei soll er fortwährend die Lichthupe genutzt und die am Pkw angebrachte orangene Rundumleuchte betätigt haben. Quer durch Ottersberg bis zur Anschlussstelle Stuckenborstel soll der Autofahrer so bedrängt worden sein. Zwischendurch soll das Opfer überholt und durch Querstellung des Pritschenwagens zum Anhalten gezwungen worden sein. Mögliche Zeugen, die die Fahrweise des Pritschenwagenfahrers gesehen habe, werden gebeten, sich unter Telefon 04205/8604 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Wohnwagen gestohlen

Schwanewede/Beckedorf. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag einen Wohnwagen gestohlen, der auf einer Hofeinfahrt an der Sandfurther Straße geparkt war. Vom weißen Wohnanhänger der Marke Tabbert fehlt seitdem jede Spur. Die Polizei Osterholz ermittelt wegen schweren Diebstahls. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

Tankstelle alarmgesichert

Axstedt. Weil die 24-Stundentankstelle an der Straße Am Bahnhof durch eine Alarmanlage gesichert ist, brach in der Nacht auf Montag ein unbekannter Täter seinen Versuch, einen Kassenautomaten gewaltsam aufzubrechen, vorzeitig ab. Der Dieb flüchtete ohne Beute und unerkannt, bevor die alarmierte Polizei eintraf. Die Tat dürfte kurz nach Mitternacht begangen worden sein. Hinweise nimmt die Polizei Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Beträchtlicher Schaden

Schwanewede. Ein unbekannter Fahrzeugführer prallte am Samstagabend zwischen 23 Uhr und Mitternacht gegen einen am Fahrbahnrand des Tannenberger Weges geparkten Renault Twingo. Am Kleinwagen entstand dadurch ein beträchtlicher Sachschaden, der auf 3.000 Euro geschätzt wird. Der Unfallverursacher beging Unfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei Schwanewede unter Telefon 04209/914690 entgegen.

Unachtsame Autofahrerin am Fußgängerüberweg

Grasberg. Auf der Speckmannstraße kam es am Sonntag gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 38-jährige Hyundai-Fahrerin war unachtsam und prallte auf einen vor ihr wartenden Ford, dessen 40-jähriger Fahrer gestoppt hatte, um zwei Mädchen das Überqueren der Straße am Zebrastreifen zu ermöglichen. Bei dem folgenden Unfall blieben die Mädchen unverletzt, lediglich die Unfallverursacherin erlitt leichte Blessuren. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beträgt schätzungsweise 8.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helge Cassens

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell