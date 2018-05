POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 02.05.2018

Verden/Osterholz (ots) -

- Bereich Landkreis Verden -

++ Tanz in den Mai ++

Fischerhude/Blender. Auch in diesem Jahr fanden in Fischerhude und Blender Veranstaltungen statt, die überörtliche Besucher anzogen. In Fischerhude schätzte die Polizei die Zahl der Feierlustigen auf ca. 2500. Hier kam der "Anreisephase" bereits besondere Bedeutung zu, da diverse Personengruppen zu Fuß mit Bollerwagen aus den umliegenden Ortschaften unterwegs waren und bereits Alkohol in nicht unerheblichem Maße konsumierten. Die Veranstaltung verlief überwiegend friedlich. Nur in Einzelfällen waren polizeiliche Maßnahmen erforderlich. Die Veranstaltung in Blender besuchten ca. 1800 Personen. Auch hier kamen die Besucher teilweise zu Fuß zum Veranstaltungsgelände. Im Rahmen der Anreise wurden durch die Polizei auch Jugendschutzkontrollen durchgeführt, bei denen mehreren Jugendlichen alkoholische Getränke abgenommen werden mussten. Auch hier verlief die Veranstaltung neben kleineren Konflikten überwiegend friedlich.

++ In Bäckerei eingebrochen ++

Oyten. In den Nachtstunden von Montag auf Dienstag drangen unbekannte Personen nach Aufhebeln einer Tür in die Räumlichkeiten einer Bäckerei in der Hauptstraße ein. Hier wurden die Räumlichkeiten durchsucht und anschließend ein kleiner Tresor entwendet.

++ Einbruch in Einfamilienhaus ++

Thedinghausen/Emtinghausen. In der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagmorgen schlugen unbekannte Einbrecher die Terrassentürscheibe eines Einfamilienhauses in der Bremer Straße ein. Aus den Räumlichkeiten entwenden die Einbrecher Schmuck und Bargeld und flüchten anschließend unerkannt.

++ Pkw ohne Versicherungsschutz ++

Thedinghausen/Blender. Am Dienstagabend wurde der Polizei Achim ein auffälliges Fahrzeug im Bereich der Straße Am Sportplatz gemeldet. Der Fahrzeugführer soll "Wilde Sau" spielen. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Pkw um ein schrottreifes Fahrzeug handelte, bei dem neben diversen Karosserieteilen auch die nötige Haftpflichtversicherung fehlte. Die Beamten leiteten gegen den 21-jährigen Fahrer ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

++ Nach Einbruch in Arztpraxis Pkw entwendet und in Brand gesetzt ++

Verden/Kirchlinteln. Unbekannte Einbrecher drangen in den Abend- bzw. Nachtstunden von Montag auf Dienstag in eine Arztpraxis in der Georgstraße ein. Nach Einschlagen eines Fensters gelangten sie in die Praxisräume und entwendeten neben einer geringen Menge Bargeld u.a. die Fahrzeugschlüssel zu einem VW-Golf. Dieser wurde dann am Dienstagmorgen der Polizei als brennender Pkw am Funkturm in Luttum gemeldet. Als die Polizei und die Feuerwehren aus Luttum und Neddenaverbergen gegen 04:40 Uhr am Brandort eintrafen, stand der Pkw bereits in Vollbrand. Personen konnten durch Feuerwehr und Polizei am Brandort nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht daher Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Georgstraße oder am Brandort in Luttum gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei Verden unter Tel. 04231/8060.

- Bereich Landkreis Osterholz/Scharmbeck -

++ Einbrecher vertrieben ++

Schwanewede. Unbekannte Einbrecher versuchten in der Nacht zu Dienstag das Fester eines Wohnhauses in der Straße Landwehr aufzubrechen. Als die Bewohnerin durch das Geräusch wach wurde und das Licht einschaltete, flüchteten die Einbrecher. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro.

++ Trunkenheit im Straßenverkehr ++

Worpswede. Die Polizei Osterholz kontrollierte am Dienstagmorgen gegen 06:30 Uhr einen Bremer Pkw-Fahrer. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 33-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,12 Promille. Der 33-Jährige musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

