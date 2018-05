POL-VER: Frauenleiche in den Wümmewiesen - Keine Hinweise auf Straftat

Landkreis Verden (ots) - Ottersberg/Fischerhude. Nachdem am Donnerstagnachmittag eine zunächst nicht identifizierbare Frauenleiche in einem überschwemmten Bereich der Wümmewiesen von Wanderern aufgefunden worden war (wir berichteten am 27.04.2018), liegen den Ermittlern nunmehr weitere Erkenntnisse vor. Eine Obduktion hat ergeben, dass keine Hinweise für das Vorliegen einer Straftat vorliegen. Die Beamten des Kriminal- und Ermittlungsdienstes beim Polizeikommissariat Achim gehen zudem davon aus, dass es sich bei der Verstorbenen um eine 65-jährige Frau handelt, die in einem Bremer Pflegeheim wohnhaft war. Warum sich die Frau in den Wümmewiesen aufgehalten hatte, bleibt weiterhin unklar.

