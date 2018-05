Polizeiinspektion Verden / Osterholz (ots) - Bereich Osterholz / Scharmbeck

Sachbeschädigung an Sportzentrum Am vergangenen Wochenende (27.04.-29.04.18) gelangten in Lilienthal bislang unbekannte Täter in die Sporthalle des Schulzentrums "Schoofmoor" und randalierten dort. Es wurden Toiletten verstopft, Toilettendeckel abgerissen und Wände in den Umkleidekabinen mit Sprüchen beschmiert. Weiter randalierten die Täter auf dem Dach der Sporthalle. Nach vorläufigen Schätzungen entstand ein Sachschaden von ca. 2000,- Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Lilienthal unter 04298/92000.

Feuerwehreinsatz nach Blitzeinschlag Am frühen Montagmorgen, dem 30.04.18, zog ein Gewitter über den nördlichen Landkreis Osterholz. Gegen 05:10 Uhr wurde der Feuerwehr ein Blitzeinschlag in ein Wohnhaus in Neuenkirchen gemeldet. Sofort wurden dierse Feuerwehrfahrzeuge, Rettungskräfte und Polizeibeamte alarmiert. Da es sich bei dem Objekt um eine Jugendunterkunft mit mehreren anwesenden Kindern handelt, wurden vorsorglich auch mehrerer Rettungswagen entsandt. Vor Ort konnte glücklicherweise Entwarnung gegeben werden, denn durch den Blitzeinschlag waren zwar der Sicherungskasten von der Wand gerissen, und elektrische Leitungen beschädigt worden, es kam jedoch zu keinem Brand. Alle Bewohner blieben unverletzt.

Maifeierlichkeiten blieben im LK OHZ zumeist ruhig Bei den verschiedenen Maifeiern im Landkreis Osterholz blieb es vergleichsweise ruhig. Bei den Veranstaltungen im gesamten Landkreis kam es zwar zum Teil zu Rangeleien und Streitereien, welche jedoch durch die schnell eintreffenden Polizeibeamten geklärt werden konnten.

Bereich Langwedel, BAB A27

Fahranfänger kommt von der Fahrbahn ab und flüchtet Ein 19 Jahre alter Fahranfänger aus Bremen verlor am Montag, dem 30.04.18, in den Mittagstunden an der Anschlussstelle Verden Ost, Fahrtrichtung Bremen, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen BMW, kam von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Er versuchte mit seinem beschädigten Fahrzeug zu flüchten, konnte aber nach kurzer Fahndung gestellt werden. Im Rahmen eines durchgeführten Drogenvortestes konnte durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden, dass der Fahranfänger unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden. Der Gesamtschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Bereich Achim

Wildschweine verursachen Verkehrsunfall Als mehrere Wildschweine im Bereich Ottersberg die Landesstraße 154 kreuzten, musste eine Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Auto stark abbremsen. Ein dahinter befindlicher Autofahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den PKW der vor ihm fahrenden Verkehrsteilnehmerin auf. Hierbei verletzten sich die Fahrzeugführerin sowie eine weitere Insassin leicht. Es entstand zudem ein Gesamtschaden von ca. 10 000 Euro.

Bereich Verden

Keine presserelevanten Vorkommnisse

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

- Wache -



Telefon: 04231/806-212

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell