POL-VER: ++ Einbruchsversuch scheitert ++ Werkzeug aus Firmenfahrzeug gestohlen ++

Landkreis Verden (ots) - Einbruchsversuch scheitert

Thedinghausen/Morsum. Der Versuch unbekannter Täter, in ein Blumengeschäft an der Verdener Straße einzubrechen, scheiterte in der Nacht auf Montag. Die Unbekannten hebelten mehrfach an der Eingangstür, jedoch ohne Erfolg. Letztlich ließen die Tätern von weiteren Versuchen ab und flüchteten ohne Beute. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Werkzeug aus Firmenfahrzeug gestohlen

Achim/Uphusen. Die Heckscheibe eines Am Bergrund abgestellten Firmentransporters wurde in der Nacht auf Montag von unbekannten Tätern eingeschlagen. Die Diebe hatten es auf Werkzeug abgesehen, das im Laderaum aufbewahrt wurde. Mit ihrer Beute flohen sie unerkannt. Das Polizeikommissariat Achim ermittelt wegen schweren Diebstahls.

