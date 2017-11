POL-PDLD: Edesheim: Weiterer Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Edesheim (ots) - Am 12.11.2017, gegen 21:59 Uhr, konnte die Polizei in der Ruprechtstraße einen weiteren Fahrzeugführer aus dem Verkehr ziehen, der unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 25- jährigen Mazda- Fahrer anhand eines Drogentestes fest, dass er unter dem Einfluss von Amfetamin stand. Auch ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren in Höhe von 500,-EUR sowie der Verlust des Führerscheines.

