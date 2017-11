POL-PDLD: Edenkoben: Fahrer unter Drogeneinfluss

Edenkoben (ots) - Am 12.11.2017, gegen 15:20 Uhr, konnte die Polizei in der Staatsstraße einen 22- jährigen Mercedes- Fahrer aus dem Verkehr ziehen, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Dies hatten die Beamten im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt. Ein Drogentest verlief positiv auf Marihuana. Dem 22- Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Neben den Kosten für die Entnahme einer Blutprobe, kommt gemäß dem Bußgeldkatalog nun eine Strafe in Höhe von 500EUR sowie ein Fahrverbot auf den 22- Jährigen zu.

