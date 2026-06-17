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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Bad Zwischenahn

Oldenburg (ots)

Am Dienstagnachmittag, dem 16. Juni, geriet ein 44-Jähriger mit seinem Auto im Eichenweg in Bad Zwischenahn in einen Straßengraben und kollidierte mit einer Brücke einer Grundstückszufahrt. Bei dem Fahrer wurde eine erhebliche Alkoholbeeinflussung festgestellt.

Um 16:15 Uhr befuhr ein 44-jähriger Oldenburger mit seinem Mercedes im Ortsteil Petersfehn den Eichenweg in Richtung der Woldlinie. Auf gerader Strecke kam er von der Straße ab und rutschte in einen angrenzenden Straßengraben. Dort prallte er gegen eine Brücke einer Grundstückszufahrt.

Der Fahrer verletzte sich leicht und konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 2,5 Promille fest. Aus diesem Grund wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Brücke kann weiter genutzt werden.

(+713631)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Raik Pohl
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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