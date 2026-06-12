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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Lagerhalle - Kupferrohre entwendet

Oldenburg (ots)

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Harmoniestraße.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, indem sie eine Tür aufbrachen. Aus der Lagerhalle wurden anschließend mehrere Kupferrohre entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der 0441-7904115. (690551)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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