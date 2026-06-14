Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland vom 13./14.06.2026

Oldenburg (ots)

Edewecht: Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz sowie unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstag, den 13.06.2026, gegen 16:50 Uhr wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn in Edewecht eine Verkehrskontrolle eines Pkw VW durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass der 43-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aus diesem Grunde wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Da der Versicherungsschutz des benutzten Pkw seit längerem erloschen war, wurden die angebrachten Kennzeichenschilder entsiegelt. Letztlich wurden mehrere Straf- und Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (700310)

Rastede (Liethe): Verkehrsunfall mit anschließender fußläufiger Verkehrsunfallflucht der beiden Fahrzeuginsassen

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstag, den 13.06.2026, gegen 19:00 Uhr in Rastede, Ortsteil Liethe, gekommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr zur Unfallzeit ein Pkw Audi Q7 die Wilhelmshavener Straße aus Rastede kommend in Richtung Hahn-Lehmden. In Höhe Rehdornweg kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen einen Baum. Die beiden leicht verletzten Fahrzeuginsassen konnten eigenständig aussteigen und flüchteten zu Fuß. Der 33-jährige Beifahrer konnte bereits nach kurzer Zeit durch eine eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung gestellt werden. Aufgrund des weiterhin flüchtigen Fahrzeugführers wurden die Fahndungsmaßnahmen unter Einbeziehung mehrerer Funkstreifenwagenbesatzungen der Polizeien Rastede, Bad Zwischenahn und Oldenburg sowie der Diensthundeführergruppe Oldenburg intensiviert. Ungefähr zwei Stunden später konnte der 37-jährige Fahrzeugführer aufgefunden werden. Da dieser unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken und Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Zudem wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer über keine Fahrerlaubnis verfügt. Letztlich wurden gegen den 37-jährigen mehrere Strafverfahren eingeleitet. Der stark beschädigte Audi Q7 musste durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. (700930)

Oldenburg: Straßenverkehrsgefährdung auf dem Theaterwall

Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 04:45 Uhr auf dem Theaterwall in Oldenburg zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Nach bisherigem Ermittlungsstand beabsichtigte der 39-Jährige, mit seinem Pkw Mercedes-Benz von einem Parkplatz an der Roonstraße auf den Theaterwall einzufahren. Dabei übersah der Oldenburger einen Funkstreifenwagen, der den Theaterwall in Richtung Schloßwall befuhr und sich auf einer Einsatzfahrt befand. Nur durch eine sofortige Vollbremsung der Polizeibeamten konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Als der 39-Jährige seine Fahrt unvermittelt fortsetzte, fuhr er über den gegenüberliegenden Gehweg und touchierte dort unter anderem mehrere Straßenlaternen. Kurz darauf konnten die Polizeibeamten den unverletzten Pkw-Fahrer anhalten. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,62 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durch einen Arzt entnommen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Am Pkw sowie an der Straßenbeleuchtung entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. (702009)

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