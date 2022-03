Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrecher entwenden Bargeld und Goldmünzen +++

Oldenburg (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Mittwoch in ein Einfamilienhaus am Warnsweg eingestiegen und hat unter anderem Bargeld und Goldmünzen entwendet. Etwa im Zeitraum zwischen 5.15 und 11.15 Uhr betrat der Unbekannte zunächst den unverschlossenen Wintergarten des Hauses. Dort schlug er die Scheibe der Terassentür ein und konnte so in das Haus eindringen. Er durchsuchte mehrere Räume nach Wertgegenständen und flüchtete mit seiner Beute schließlich aus dem Gebäude.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit dem Zentralen Kriminaldienst der Polizei in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115. (346149)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell