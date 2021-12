Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Logistikunternehmen +++

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, 28. November 2021, gegen 12.45 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Zeuge, wie drei männliche Täter mehrere Pakete an der Wilhelmshavener Heerstraße aus dem Gebäude eines Logistikunternehmens trugen und sich anschließend mit einem Pkw entfernten. Nach Rücksprache mit einem Verantwortlichen wurde am Folgetag die Polizei verständigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie die Täter in das Objekt gelangen konnten, ist bislang nicht geklärt. Der Wert des Diebesgutes beträgt mehrere tausend Euro. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0441/790-4115 zu melden (1438923).

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell