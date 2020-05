Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Tatverdächtiger nach Schüssen in Untersuchungshaft +++

Oldenburg (ots)

Ergänzung unserer Pressemitteilung von Mittwoch, 6. Mai 2020, 13 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/4590131

Nach dem versuchten Tötungsdelikt, welches sich am Dienstag, dem 5. Mai 2020 in der Franz-Reyersbach-Straße in Oldenburg ereignet hat, konnte der 25-jährige Tatverdächtige inzwischen festgenommen werden. Gegen den Mann hatte das Amtsgericht Oldenburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen. Der 25-Jährige befindet sich seit dem heutigen Dienstag in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat werden fortgesetzt.

