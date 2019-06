Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemeldung des PK Bad Zwischenahn- Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer +++

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, den 09.06.2019, gegen 13:10 Uhr, ereignete sich in Edewecht, Westerschepser Straße (L829), Höhe der Einmündung Moorstraße, ein schwerer Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Motorradfahrer. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr eine 41-jährige PKW-Führerin mit ihrem Pferdeanhänger auf der Westerschepser Straße aus Richtung Godensholt kommend in Richtung Westerscheps und bog nach links in die Moorstraße ab. Der in entgegengesetzter Richtung fahrende 60-jährige Motorradfahrer konnte dem Gespann nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallte gegen den Pferdeanhänger. Noch an der Unfallstelle erlag er seinen schweren Verletzungen. Durch den Unfall entstand am Motorrad und am Pferdeanhänger erheblicher Sachschaden. Ein Unfallsachverständiger war vor Ort und bei der Rekonstruktion des Unfallherganges unterstützend tätig. Hubschrauber und Rettungskräfte (RTW, Notarzt und Feuerwehr) waren vor Ort. Die Westerschepser Straße war bis circa 18:00 Uhr voll gesperrt.

