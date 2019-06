Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Kindergarten - Polizei sucht Zeugen +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Einbruch in einen Kindergarten werden Bargeld und ein Laptop entwendet. Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe.

In der Nacht zum Freitag, dem 07.06.2019, zwischen 22.20 Uhr und 7.25 Uhr, brachen unbekannte Täter in den Kindergarten Wienstraße ein. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Unbekannten einen Büroraum. Es wurden ein Laptop und Portemonnaies mit Bargeld entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu der Tat oder den möglichen Tätern geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0441/7904115 zu melden. (666870)

