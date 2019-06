Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Bagger-Diebstahl von Autobahn-Baustelle++

++Bad Zwischenahn - Im Zeitraum von Mittwochabend, 29.05.19, bis Montagmorgen, 03.06.19, haben unbekannte Täter einen 16 Tonnen schweren Schaufel-Radbagger von einer Baustelle an der Autobahn 28 entwendet. Der orangefarbene Hydraulikbagger der Marke Atlas war aufgrund der aktuellen Arbeiten am Parkplatz Bloh in dem längerfristig abgesperrten Baustellenbereich abgestellt worden. Das ca. 50.000,- EUR teure Fahrzeug, an dem zur Tatzeit ein sog. Tieflöffel montiert war, muss aufgrund seiner Größe höchstwahrscheinlich mit einem Tieflader abtransportiert worden sein. Der Parkplatz, welcher an der Autobahn zwischen Bad Zwischenahn und Oldenburg liegt, ist neben der abgesperrten Autobahnzufahrt auch über ein Zufahrtstor vom Woldweg aus zu erreichen. Zeugen, die im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Autobahnpolizei Oldenburg unter 04402 / 933-115 in Verbindung zu setzen.++

