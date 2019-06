POL-OL: ++ Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck ++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Unbekannte brechen in ein Einfamilienhaus in Wiefelstede ein und entwenden Schmuck und Bargeld.

Unbekannte Täter nutzten am Mittwoch, dem 05.06.2019, zwischen 10 Uhr und 14.30 Uhr, die Abwesenheit der Bewohner aus und brachen in ein Einfamilienhaus im Thienkamp in Wiefelstede ein. Die Einbrecher hebelten dabei die Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Anschließend wurde das Haus nach Wertsachen durchwühlt und Bargeld und Schmuck entwendet.(638669)

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0441/7904115 zu melden.

