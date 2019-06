Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Einbruch in Büroräume ++ Zeugen gesucht ++

Oldenburg (ots)

Unbekannte Einbrecher haben sich in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam Zutritt in die Büroräume eines Elektronik-Dienstleisters in der Straße 'Am Nordkreuz' in Wahnbek verschafft und Bargeld entwendet.

In der Zeit zwischen Montagabend, 18:15 Uhr, und Dienstag, 05:30 Uhr, hatten die Täter die Eingangstür aufgebrochen und waren so in die Büroräume gelangt. Anschließend wurden in dem Gebäude weitere Bürotüren aufgebrochen und mehrere Schränke durchsucht. Aus einer Geldkassette wurde Bargeld in Höhe von ca. 600 Euro entwendet.

Hinweise von Zeugen werden durch die Polizei unter der Telefonnummer 0441/7904115 entgegengenommen.(650892)

