Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen ++

Oldenburg (ots)

In der Nacht vom 27.05. auf den 28.05 hielten sich mindestens drei unbekannte Personen über mehrere Stunden im Bereich der Außenanlagen der Fa. Coldewey in Westerstede, Burgstraße auf. Die bislang nicht identifizierten Personen hielten sich ab ca. 02:00 Uhr dort auf und verließen den Bereich gegen 05:00 Uhr mit Fahrrädern. Diese Personen beschädigten u.a. Lampen der Außenanlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise an die Polizei Westerstede unter 04488/833-115.

