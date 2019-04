Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer - Einsatz des Rettungshubschraubers++

Oldenburg (ots)

Am Samstag, 06.04.2019, gegen 16:45 Uhr befährt ein 30-jähriger Wilhelmshavener mit seinem Motorrad die Nebenfahrbahn der B210 in Richtung Jever. Über die Kreisfahrt im Autobahnkreuz Wilhelmshaven möchte er auf die BAB 29 Richtung Osnabrück fahren. Dabei kommt er in der Kreisfahrt aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und prallt gegen die dortige Außenschutzplanke. Der Motorradfahrer wird durch den Unfall schwer verletzt und durch den Rettungshubschrauber in das Klinikzentrum Westerstede geflogen. Die betroffene Kreisfahrt wird zwecks Aufräumarbeiten und Fahrbahnreinigung insgesamt für über zwei Stunden voll gesperrt.

