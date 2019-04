Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemeldung der Polizei Bad Zwischenahn ++Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Motorradfahrern++

Oldenburg (ots)

++Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Motorradfahrern++ Am 06.04.19,11.30 h,ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Wischenstraße in Jeddeloh II. Hier kam ein mit seinem Motorrad in Richtung Jeddeloh II fahrender 19-jähriger aus ungeklärter Ursache ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer aus Jeddeloh II wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Motorrad wurde bei dem Aufprall total zerstört.

Ein weiterer Unfall mit vier beteiligten Motorradfahrern ereignete sich gegen 12.37 h auf der Westersteder Str., Einmündung Eyhauser Allee in Rostrup. Hier fuhr eine Gruppe von Motorradfahrern in Richtung Westerstede. Als der führende Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste, bemerkten nachfolgende Fahrer dieses zu spät und fuhren auf. Hier wurden zwei Fahrer, ein 19-jähriger Oldenburger sowie ein 17-jähriger Delmenhorster, mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert.

