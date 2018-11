POL-OL: Zwei Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss

Oldenburg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Oldenburg gleich zu zwei ähnlichen Verkehrsunfällen. Gegen 23:50 Uhr befährt ein 32 Jahre alter Schwede, der wohnhaft in Oldenburg ist, die Wilhelm-Kempin-Straße. Der Spurenlage zufolge stößt er mit seinem Audi A 6 zunächst rechtsseitig gegen den Bordstein und fährt anschließend in einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Audi A 4. Der Audi A 4 wird durch den Aufprall in angrenzende Tannenbäume geschoben. An beiden Fahrzeugen entstehen Schäden in Höhe mehrerer tausend Euro. Gäste einer Feier im Nahbereich und die Eigentümer des Audi A 4 werden durch den Knall auf den Unfall aufmerksam und verständigen die Polizei. Der Unfallverursacher weist eine Atemalkoholkonzentration von 2,28 Promille auf. Ermittlungen gegen ihn werden eingeleitet, sein Führerschein wird sichergestellt und eine Blutprobe wird auf der Dienststelle von einem Arzt entnommen. (141073)

Zu einem ganz ähnlichen Fall kam es nur etwa eine Stunde später in der Eichenstraße. Ein 20-Jähriger Oldenburger befährt mit einem Kia mit zwei Freunden (18 und 19 Jahre alt) die Eichenstraße stadtauswärts. Zeugenaussagen zufolge kommt der Kia nach rechts ab und prallt auf einen Skoda Octavia, der dort auf der Fahrbahn ordnungsgemäß geparkt ist. Dadurch wird der Skoda auf die Fahrbahn geschleudert und kommt entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Fahrzeugführer und der 19-jährige Beifahrer werden leicht verletzt, ein 18-jähriger Mitfahrer wird schwer verletzt. Bei dem Fahrer wird eine Atemalkoholkonzentration von 1,22 Promille festgestellt. Ein Ermittlungsverfahren wird auch hier eingeleitet und der Führerschein wird sichergestellt. Im Krankenhaus wird eine Blutprobe entnommen. (1411021)

