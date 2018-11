POL-OL: +++ Einbruch in Zahnarztpraxis ++ Gasflaschen mit Kühlmittel entwendet +++

Oldenburg (ots) - Im Laufe des vergangenen Wochenendes stiegen unbekannte Täter in die Räume einer Zahnarztpraxis an der Cloppenburger Straße ein. In der Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montagmorgen hatten die Unbekannten zunächst versucht, ein Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, schlugen sie ein weiteres Fenster ein und betraten die Praxis. Mit einer Geldkassette als Beute flüchteten sie anschließend unerkannt. (1352934)

Zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 6 Uhr, beschädigten unbekannte Diebe den Holzzaun zu einem Firmenlager am Stubbenweg. Von dem Außengelände der Firma entwendeten die Täter 32 Behälter mit Kühlflüssigkeit. Der Wert des Diebesgutes wird mit mehreren trausend Euro beziffert. (1353088)

Zeugenhinweise nimmt die Oldenburger Polizei unter Telefon 790-4115 entgegen.

