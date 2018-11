POL-OL: ++Wohnungseinbruch++schwerer Raub++

Oldenburg (ots) - ++Wohnungseinbruch++ Am Samstag, 10.11.2018, in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17.10 Uhr, haben sich bisher unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Eßkamp verschafft. Entwendet wurde nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen diverser Schmuck. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Oldenburg unter 0441/790-4115 zu melden.

++schwerer Raub++ In der Samstag Nacht haben sich in der Innenstadt der 20jährige Oldenburger und der 16jährige Oldenburger kennengelernt und gemeinsam gefeiert. Zusammen haben sie gegen 09:30 Uhr eine Gaststätte verlassen, da sie den gleichen Weg nach Hause hatten. Auf dem Gertrudenfriedhof an der Kirchhofstraße in Oldenburg hat der 16jährige dem 20jährigen unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und dann das vorhandene Bargeld aus der Tasche entwendet. Im Anschluss ist der 16jährige geflüchtet und der 20jährige ist in ein nahegelegenes Hotel geflüchtet, von wo die Polizei verständigt wurde. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung und Ermittlungen ist man auf den 16jährigen Jugendlichen gekommen und hat diesen vorläufig festgenommen.

