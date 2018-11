POL-OL: +++ Einbrüche im Scheideweg und an der Eidechsenstraße +++

Oldenburg (ots) - In der Zeit von Samstag, 17.30 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr, öffneten unbekannte Einrecher gewaltsam ein Fenster zu einem Gebäude an der Eidechsenstraße auf. In den Räumlichkeiten brachen die Täter die Innentüren auf und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen nach Wertsachen. Zum Diebesgut liegen der Polizei noch keine Erkenntnisse vor. (1350872)

Ein versuchter Einbruch wurde der Polizei am Sonntag aus dem Scheideweg gemeldet: Ein unbekannter Täter schlug um 13.30 Uhr mit einem Stein das Fenster eines Lebensmittelgeschäftes ein. Danach gelang es dem Täter, das Fenster zu entriegeln und zu öffnen. Das Gebäude betrat er jedoch nicht; die Polizei geht davon aus, dass der Einbrecher bei der Tat gestört wurde. Er flüchtete unerkannt. (1350851)

Zeugen können sich unter der Telefonnummer 790-4115 an die Polizei wenden.

