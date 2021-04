Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Fahrraddiebe in Stuhr erwischt - Widerstand gegen Polizeibeamte in Freistatt - Verletzte bei Verkehrsunfall in Drebber ---

Diepholz (ots)

Drebber - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 06.55 Uhr auf der Hauptstraße (K 30) in Drebber wurden zwei Personen leicht verletzt. Beim Einbiegen aus der Straße Holzkamp in die Hauptstraße übersah ein 18-jähriger Pkw-Fahrer einen auf der Hauptstraße fahrenden Pkw. Der 68-jährige Fahrer konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen und beide kollidierten. Die 18-jährige Pkw-Fahrer und die Beifahrerin im Pkw des 68-Jährigen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Der gesamte Schaden wird auf ca. 4000 Euro beziffert.

Diepholz - Radfahrerin leicht verletzt

Eine 13-jährige Radfahrende wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 18.00 Uhr in der Bahnhofstraße leicht verletzt. Eine 23-jährige Pkw-Fahrerin wollte vom Grundstück auf die Bahnhofstraße einfahren. Hierbei übersah sie die 13-Jährige und es kam zum Zusammenstoß. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit wurde die 13-Jährige nur leicht verletzt.

Freistatt - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am späten gestrigen Vormittag gegen 11:00 Uhr wurde die Polizei nach Freistatt gerufen, weil dort ein 26-jähriger Mann randalieren und Mitarbeiter körperlich angreifen würde. Bei Eintreffen der Polizei ergriff der Beschuldigte zunächst die Flucht, konnte wenig später jedoch gestellt werden. Bei der Ingewahrsamnahme leistete der 26-jährige erheblichen Widerstand. Er schlug und trat um sich und beleidigte und bedrohte die eingesetzten Beamten, die mit mehreren Streifenteams angerückt waren. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der alkoholisierte Randalierer wurde anschließend zunächst zur Wache verbracht. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde der Mann letztlich in eine psychiatrische Einrichtung verbracht. Gegen den 26-jährigen wird nun wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Stuhr-Moordeich - Fahrraddiebstahl aufgeklärt

Am Dienstag gegen 13.20 Uhr wurden aus einer offenstehenden Garage in der Pillauer Straße zwei Fahrräder entwendet. Ein aufmerksamer Zeuge konnte drei Verdächtige beobachten, die auf den Rädern flüchteten. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen der Polizei, konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 11 und 13 Jahren ermittelt werden. Die Zwei gaben den Diebstahl zu und wurden an die Eltern übergeben. Die Fahrräder konnten noch am frühen Abend wieder an den rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt werden. Am Tatort wurden zwei Tretroller von den Tätern zurückgelassen. Die Polizei sucht nun nach den rechtmäßigen Eigentümern der Roller. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Stuhr, Tel. 0421/427072-0, in Verbindung zu setzten.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Dienstagnachmittag gegen 14:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 51 in Brinkum. Ein 28-jähriger Bassumer sowie eine 38-jährige Stuhrerin befuhren die B 51 in Fahrtrichtung Bassum. Aufgrund eines Rückstaus vor einer Ampel kamen die beiden Pkw zum Stehen. Dies übersah ein 65-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Mercedes und fuhr auf den Hyundai der Stuhrerin auf, welche infolgedessen auf den Skoda des Bassumers geschoben wurde. Die Stuhrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell