Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Diepholz - Unbekannter verschafft sich Zutritt in ein Gebäude eines sozialen Fahrdienstes und fordert Geld - Warnung vor unbeaufsichtigtem Lüften-

Diepholz (ots)

Am Montag, den 29.07.2019 gegen 08:50 Uhr gelangte eine bislang unbekannte, männliche Person durch ein zum Lüften geöffnetes Fenster in das Gebäude eines sozialen Fahrdienstes in Diepholz in der Straße Am Heldenhain. Dort traf der Mann auf eine Mitarbeiterin und forderte Geld. Die Mitarbeiterin schloss sich in einer Räumlichkeit ein und verständigte die Polizei. Der Mann flüchtete daraufhin. Es wurden umfassende Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Auch der Polizeihubschrauber kam zum Einsatz.

Der Mann wird beschrieben als etwa 40 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß. Er soll eine normale bis leicht untersetzte Statur gehabt haben, sowie ein südländisches Erscheinungsbild. Bekleidet war der Mann mit einer kurzen Jeanshose und einem dunklen Oberteil. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Diepholz 05441-9710 zu melden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, das durch die hohen Außentemperaturen bedingte vermehrte Lüften von Räumlichkeiten nicht unbeaufsichtigt durchzuführen. Einbrecher und Diebe nutzen diese Gelegenheit immer wieder aus, um sich schnell und unbemerkt durch geöffnete Fenster und Türen Zutritt zu fremden Gebäuden zu verschaffen.

