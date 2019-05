Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unfall durch Steinewerfer in Sulingen - VW-Bus und Kennzeichen in Bassum entwendet - Unfälle in Bruchh.-Vilsen und Stuhr ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Verkehrsunfall durch Steinewerfer

Zwei Kinder haben gestern in Sulingen einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine 69-jährige Frau aus Ehrenburg leicht verletzt wurde. Gegen 17:25 Uhr fuhr ein 67-jähriger aus Ehrenburg mit seinem PKW Honda auf der Bocksgründener Straße in Richtung Bocksgründen. Hinter ihm war ein 31-jähriger aus Sulingen mit seinem PKW Ford unterwegs. Plötzlich bremste der Hondafahrer abrupt ab, der nachfolgende 31-jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf. Grund für das Bremsmanöver waren zwei Kinder, die neben der Fahrbahn standen und mit Schottersteinen warfen. Hierbei wurde der Wagen des 67-jährigen getroffen, was diesen zur Vollbremsung veranlasste. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die Beifahrerin in dem Honda leicht. Die Polizei konnte die Namen der Kinder nachträglich in Erfahrung bringen und informierte die Eltern. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro.

Bassum - VW-Bus entwendet

In den vergangenen Tagen entwendeten unbekannte Täter einen VW-Bus von einem Betriebshof in der Röllinghauser Straße. An dem weißen VW war das Kennzeichen DH-AU 238 angebracht. Weiterhin entwendeten die Täter von einem anderen Fahrzeug das vordere und hintere Kennzeichen, DH-CA 97. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Syke unter 04242 969 0 entgegen.

Twistringen - Schulgebäude mit Farbe beschmiert

Unbekannte Täter beschmierten am vergangenen Wochenenden Wände eine Schule in der Feldstraße mit Farbe. Dabei verursachten die Täter einen geschätzten Sachschaden von etwa 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Syke unter 04242 969 0 entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall

Gestern Morgen kollidierten in der Sulinger Straße zwei Pkw miteinander. Gegen 8:50 Uhr beabsichtigte ein 73-jähriger VW-Fahrer aus Bruchhausen-Vilsen von seinem Grundstück auf die Sulinger Straße einzubiegen. Dabei übersah ein einen 44-jährigen VW-Fahrer aus Bruchhausen-Vilsen. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand.

Stuhr - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Montag den 06.05.2019 kam es um 16:40 Uhr in Stuhr auf der Stuhrer Landstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 78-jährigen Toyota-Fahrer aus Stuhr und einem 29-jährigem Renault-Fahrer aus Stuhr. Der Renault-Fahrer musste in Höhe Schweinekamp verkehrsbedingt warten. Der 78-jährige PKW-Fahrer fuhr direkt hinter ihm, bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde er leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 9000 Euro.

