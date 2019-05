Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Lemförde - Unfallflucht

Kind verletzt ---

Diepholz (ots)

Auf dem Parkplatz Hauptstraße 44 (Bäckerei) in Lemförde kam es am Donnerstag letzter Woche gegen 08.10 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer übersah ein auf dem Parkplatz herumlaufenden 3-jährigen Jungen und fuhr ihn mit langsamer Geschwindigkeit an. Der Unbekannte entfernte sich dann von der Unfallstelle, ohne sich um das Kind zu kümmern. Der 3-jährige Junge erlitt bei dem Unfall einen Schlüsselbeinbruch. Bei dem beteiligten Pkw könnte es sich laut Zeugen um einen Mazda, älteres Modell in grau mit DH- Kennzeichen handeln. Der Fahrer wird als ca. 80 Jahre alt beschrieben. Die Polizei bittet den unbekannten Fahrzeugführer oder Zeugen, sich unter 05441 / 9710, bei der Polizei Diepholz zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thomas Gissing

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell