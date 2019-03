Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: 2 Brände in Syke

Ristedt; 3 Unfälle mit Motorradfahrern; Räuberischer Diebstahl in Stuhr; Verkehrsunfall mit Verletzten in Groß Mackenstedt

Diepholz (ots)

Polizei Diepholz und Polizei Sulingen

Polizeikommissariat Syke

Zwei Brände in Syke Ristedt

Im Laufe des Samstags kam es zu gleich zwei Einsätzen der Feuerwehr in Syke. Zum Einen entzündete ein 77jähriger Syker gegen 10 Uhr bei Schweißarbeiten an einem Stall das darin befindliche Stroh in der Sörhauser Kämpe. Dieses konnte frühzeitig durch Anwohner und später durch die eingesetzte Feuerwehr bekämpft und abschließend gelöscht werden. Durch den Brand wurde lediglich Stroh verbrannt und eine Scheunenwand angeschmort. Der Schaden beläuft sich auf ca. 100 Euro.

Gegen 17 Uhr brannte es dann in einem Einfamilienhaus in der Rhombergstraße in Ristedt. Eine als Lagerraum genutzte, im Haus eingebaute Sauna wurde durch den 80jährigen Eigentümer aus Versehen eingeschaltet, wodurch das darin befindliche Gut in Brand geriet. Die Sauna wurde schwer beschädigt und ist nicht weiter nutzbar. Die Feuerwehr konnte auch diesen Brand löschen, bevor er auf das gesamte Haus übergreifen konnte. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf circa 5000 Euro.

Zwei Verkehrsunfälle mit Motorrädern in Syke

Der Samstag bot mit sonnigem Wetter Grund für viele Motorradfahrer eine Ausfahrt zu tätigen. Für zwei von ihnen endete der Tag mit Glück im Unglück. Gegen 15:10 Uhr befuhr ein 21 jähriger Oldenburger die Kreisstraße 125 von Hoope in Richtung Henstedt. In einer scharfen Linkskurve, kam der Motorradfahrer alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Er zog sich lediglich leichte Verletzungen zu, während das Motorrad völlig zerstört wurde. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Gegen 17:21 Uhr befuhr ein 17 jähriger Stuhrer die Kreisstraße 122 aus Richtung Okel in Fahrtrichtung Osterholz, als eine 78 jährige Stuhrerin aus der Friedeholzstraße in Richtung Okel einbog. Der Motorradfahrer kommt aufgrund der eingeleiteten Vollbremsung zu Fall und rutscht glücklicherweise an dem PKW vorbei. Das Motorrad verunfallte mit der Fahrerseite des PKW und wurde stark beschädigt. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Die Autofahrerin kam mit einem Schock davon. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5000 Euro.

Polizeikommissariat Weyhe

Räuberischer Diebstahl bei Puma

Am Samstagnachmittag kam es bei dem Sportgeschäft Puma im Ochtumpark (Stuhr) zu einem Ladendiebstahl. Der 48-jährige lettische Täter flüchtete mit der Beute zunächst fußläufig aus dem Geschäft und konnte nach einer kurzen Verfolgung durch einen Angestellten gestellt werden. Nach einem Handgemenge wurde der Täter in die Geschäftsräumlichkeiten gebracht und an die Polizei übergeben. Den Täter erwartet nunmehr ein Strafverfahren.

Verkehrsunfall mit Motorrad

Ein 52-jähriger Syker befuhr am Samstagmittag mit seinem Motorrad die Syker Straße in Fahrtrichtung Syke, als eine 47-jährige Weyherin mit ihrem Pkw aus der Einmündung Margarete-Steiff-Straße nach links auf die Bundesstraße aufbog. Nach bisherigen Ermittlungen wurde der Motorradfahrer durch ein weiteres Fahrzeuggespann verdeckt, sodass es folglich zur Kollision zwischen dem Motorradfahrer sowie der Autofahrerin kam. Die Unfallstelle musste für eine halbe Stunde gesperrt werden, zu Verletzungen kam es nicht.

Sachschaden: 4000 Euro

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Ein 22-jähriger Stuhrer befuhr am Samstagabend mit seinem Pkw die Delmenhorster Straße und bog in Groß Mackenstedt nach links auf den Parkplatz eines Schnellrestaurants ab. Hierbei missachtete er den Vorrang eines 17-jährigen Fahranfängers, der mit seinem Pkw in entgegengesetzter Richtung auf der Delmenhorster Straße fuhr. In Höhe des Parkplatzes kam es zur Kollision, bei welcher alle Fahrer leicht verletzt worden sind.

Sachschaden: 9500 Euro

