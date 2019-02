Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unfall in Stuhr - Einbruch in Diepholz ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Mittwoch den 20.02.2019 gegen 20:35 Uhr kam es in Brinkum-Nord auf der Bremer Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. An der Kreuzung Ortsumgehung Brinkum in Richtung Syke missachtete ein 22-jähriger Golf-Fahrer aus Syke das Rotlicht der Ampelanlage. Die Folge war, er stieß mit einem 49-jährigen Bus-Fahrer der BSAG aus Bremen zusammen, der aus Brinkum-Ortsmitte nach links auf die Bremer Straße in Richtung Bremen abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeuginsassen des VW-Golfs leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen ist ein Gesamtschaden von geschätzt 20000 Euro entstanden.

Diepholz - Einbruch

Durch eine Balkontür gelangten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Mölderstraße. In der Zeit von Mittwoch, 14.00 Uhr, bis Donnerstag, 02.30 Uhr, verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu der Wohnung, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten u.a. Schmuck. Der genaue Schaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Die Täter konnten unerkannt die Wohnung wieder verlassen.

Rückfragen bitte an:

Thomas Gissing

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell