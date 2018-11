POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 10.011.2018

Diepholz (ots) - PI Diepholz

Trunkenheit im Verkehr Am Freitagabend um 21.30 Uhr befährt eine 35-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Pkw Seat Leon die Straße Graftlage in Diepholz. Bei einer durchgeführten Verkehrskontrolle wird bei der Fahrerin Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 3,52 Promille. Der alkoholisierten Verkehrsteilnehmerin wird daraufhin eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall in Schwarme Am frühen Morgen des 09.11.2018, kam es in der Hauptstraße in Schwarme zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, welche im Begegnungsverkehr zusammenstießen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellt sich heraus, dass einer der Beteiligten unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand.

1. Kraftstoffdiebstahl In der Zeit von Mittwoch bis Freitag wurden aus dem Tank eines Kranes, der auf einem Firmengelände an der Henleinstraße in Stuhr-Brinkum abgestellt war, mehrere hundert Liter Kraftstoff abgezapft und entwendet. Der Schaden beläuft sich auf über 600,-EUR.

2. Zu einem erneuten gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr ist es am Bremer Flughafen am gestrigen Freitag, gg. 18:10 h, gekommen. Vom Stuhrer Ortsgebiet aus wurde ein im Landeanflug befindlicher Pilot eines Passagierflugzeuges mittels eines Laser geblendet. Die Maschine konnte trotzdem sicher landen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

3. Unfallflucht mit 1.000,-EUR Schaden Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitag, zwischen 6:30 und 18:00 in der Henleinstraße in Stuhr-Brinkum. Ein auf einem Parkstreifen geparkter Ford C-Max wurde vermutlich beim Ausparken von einem anderen Fzg. beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Auch hier sucht die Polizei Zeugen.

- keine presserelevanten Meldungen -

