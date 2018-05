POL-DH: --- Unfallfluchten in Schwarme und Barnstorf - Ausparken misslingt, Pkw landet gegen Fensterscheibe in Twistringen - Kupferkabel in Sulingen entwendet

Diepholz (ots) - Schwarme - Unfallflucht

Am Mittwoch, den 02.05.2018, gegen 18:10 Uhr, kam es auf der Hoyaer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer Pkw, dessen Marke und Modell bislang unbekannt sind, kreuzte einen 12-jährigen Jungen aus Schwarme und touchierte dabei den auf dem Fahrrad befindlichen Jungen, sodass ein Sachschaden am Fahrrad in Höhe von circa 100 Euro entstand. Zwar stieg der Autofahrer aus und führte ein kurzes Gespräch mit dem 12-jährigen, setzte aber dann seine Fahrt unerlaubter Weise fort. Hinweise bitte an die Polizei Syke, Tel. 04242/969-0 oder die Polizeistation Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252/ 93851-0.

Twistringen - Unfall

Am Donnerstag, den 03.05.2018, gegen 09:15 Uhr, versuchte eine 84-jährige Twistringerin ihren Mercedes in eine Parklücke vor der Bäckerei in der Bahnhofstraße zu dirigieren. Hierbei verlor sie kurzzeitig die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kollidierte mit einem Seat und einem VW, welche ordnungsgemäß parkten und beschädigte zusätzlich die Schaufensterscheibe der Bäckerei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von über 7000 Euro.

Syke - Unfall

Am Freitag, den 04.05.2018, gegen 06:50 Uhr befuhr ein 23-jähriger Barrier mit seinem Seat in Syke die Lillienstraße, Richtung Nelkenstraße und kollidierte vermutlich aufgrund der Blendung durch die Sonne, mit einem über den Bürgersteig ragenden Bauschuttcontainer. Am Fahrzeug selbst entstand ein Totalschaden und der Gesamtschaden wird auf circa 20000 Euro geschätzt.

Sulingen - Diebstahl Kupferkabel

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag dieser Woche gelangten auf bislang nicht geklärte Weise unbekannte Täter auf ein umzäuntes Betriebsgelände in der Diepholzer Straße. Sie entwendeten dort von einer großen Kabeltrommel ca. 750 m Kupferkabel (4x4). Das Kabel wurde abgerollt und entwendet, die Kabeltrommel blieb am Tatort zurück. Vermutlich wurde das Kabel in transportable Stücke geschnitten. Der Wert des Kabels liegt bei mindestens 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, 04271 / 9490 entgegen.

Barnstorf - Unfallflucht

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag dieser Woche wurde ein Pkw Audi von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Verursacher beschädigte den Pkw, der auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße geparkt war, und entfernte sich dann unerlaubt vom Unfallort. Er hinterließ einen Schaden von mindestens 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Barnstorf, 05442 / 802900, entgegen.

Stuhr - Pkw Aufbrüche

In der Nacht zu Donnerstag wurden zwei Pkw an der Stuhrer Landstraße aufgebrochen. Bei beiden Pkw BMW wurden die Seitenscheiben der Fahrertüren eingeschlagen. Aus dem Inneren eines Pkw wurde Bargeld entwendet, aus dem zweiten Pkw wurde nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, 0421 / 80660, entgegen.

