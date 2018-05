POL-DH: --- Körperverletzungen auf dem Schützenfest Homfeld - Unfall unter Alkoholeinfluss in Syke - Hoher Sachschaden bei einem Unfall in Stuhr

Diepholz (ots) - Sulingen - Versuchter Diebstahl

Unbekannte Täter versuchten offenbar in der Nacht zu Montag im Neubaugebiet Hammermühlenweg einen ordnungsgemäß verschlossen abgestellten Radlader zu entwenden. An der Tür zur Fahrerkabine wurden Hebelspuren festgestellt, ferner wurde eine Scheibe zertrümmert und eine Seitenscheibe fehlt komplett. Das Zündschloss wurde beschädigt, ein Starten des Motors gelang offenbar nicht. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, 04271 / 9490, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Körperverletzung auf dem Schützenfest Homfeld

In der Nacht zum Dienstag, den 01.05.2018, ereignete sich gegen 03:35 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen 2 Personengruppen. In dessen Verlauf wurde einem 16-jährigen am Boden liegenden Opfer von einem 21-jährigen Mann gegen den Kopf getreten. Der 16-jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. In einem anderen Fall gegen 05:42 Uhr, verwechselte ein 25-jähriger einen 18-jährigen mit jemandem, mit dem er vorher Streit hatte und Schlug diesem mit der Faust ins Gesicht. Auch hier kam es zu leichten Verletzungen des 18-jährigen und einem Strafverfahren.

Syke - Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, den 01.05.2018 gegen 04:00 Uhr, kam es in Syke auf der Steimker Straße zu einem Verkehrsunfall. Der 21-jährige Führer eines Opel kam aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten und die anliegende Berme und kam letztendlich im Graben zum Stehen. Der Fahrer und der 17-jährige Beifahrer erlitten keine Verletzungen. Die beiden Brüder wurden erst Stunden später zu Hause angetroffen. Beim Fahrer wurde daraufhin ein Atemalkoholwert von 0,2 Promille festgestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Außerdem soll der 21-jährige Drogen konsumiert haben, woran er sich aber nicht erinnerte. Ihm wurde bis auf Weiteres das Führen von Fahrzeugen untersagt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Unfall

Am Dienstag, den 01.05.2018 gegen 19:10 Uhr, kollidierte ein 20-jähriger Siedenburger mit seinem Subaru an der Ecke Bücker Straße mit dem VW einer 51-jährigen Lehrterin. Der junge Mann übersah das kreuzende Auto wohl aufgrund der tiefstehenden Sonne. Die 51-jährige, welche auf der B6 von Asendorf in Richtung Nienburg unterwegs war, erlitt bei dem Aufprall leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 7000 Euro geschätzt.

Stuhr - Unfall

Am Montag ist es um 14:50 Uhr zu einem Unfall mit einem Alleinbeteiligten gekommen. Ein 47-jähriger PKW Fahrer aus Delmenhorst befuhr die B322 in Fahrtrichtung Weyhe. Er beabsichtigte mit seinem Porsche eine Kolonne von ca. zehn Fahrzeugen zu überholen. Während des Überholvorgangs verlor der 47-Jährige die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte mit dem Heck gegen einen Straßenbaum. Der Fahrer blieb unverletzt, aber es entstand ein Schaden von über 20.000 Euro. Zeugen des Unfallherganges werden gebeten, sich bei der Polizei Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

