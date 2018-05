POL-DH: --- Rentnerin durch Trickdiebstahl um Bargeld erleichtert in Barnstorf - Unfall mit Sachschaden in Stuhr

Diepholz (ots) - Barnstorf - Trickdiebstahl

Durch eine kurze gezielte Ablenkung konnten unbekannte Täter einer 70-Jährigen die Geldbörse entwenden. Gegen 16.00 Uhr am Montag wurde die Rentnerin von einem Unbekannten beim Einkaufen in einem Lidl Markt im Niedersachsenweg abgelenkt. Ein weiterer Unbekannter nutzte die Situation und entwendete eine rote Geldbörse aus dem Einkaufskorb. Als die Rentnerin den Diebstahl bemerkte, waren die Unbekannten bereits verschwunden. Zeugen haben kurz nach dem Diebstahl die Geldbörse, ohne Bargeld, auf dem Parkplatz aufgefunden.

Bassum - Ohne Pflichtversicherung

Am Montag, den 30.04.2018, gegen 18:45 Uhr, fiel der Polizeistreife ein Opel eines 25-jährigen Twistringers, auf. Bei der anschließenden Kontrolle in der Straße "Am Gaswerk", stellte sich das Fahrzeug als nicht versichert heraus. Die Weiterfahrt war damit beendet und gegen den Halter wurde eine Anzeige gefertigt.

Stuhr - Unfall

Ein Schaden von 9000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch um 6:45 Uhr in Stuhr ereignete. Eine 20-jährige Frau aus Syke befuhr mit einem VW Polo die Werner-Von-Siemens-Straße in Richtung Carl-Zeiss-Straße und beabsichtige diese im Kreuzungsbereich zu überqueren. Hierbei übersah sie eine von rechts kommende, vorfahrtberechtigte 46-Jährige, welche mit einem Opel Zafira die Carl-Zeiss- Straße in Richtung Bremen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden und nicht mehr fahrbereit sind.

