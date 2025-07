POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 29 in Wardenburg

Delmenhorst (ots) - Am Montag, 14. Juli 2025, gegen 14:00 Uhr, sind zwei Autos auf einer Kreuzung in Wildeshausen zusammengestoßen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Ein 73-jähriger Mann aus Harpstedt war mit einem VW auf der Glaner Straße in Richtung Moorbek unterwegs. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich zur Nordstraße kollidierte er mit dem VW eines 70-Jährigen ...

mehr