POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Imbiss in Lemwerder +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem Einbruch in einen Imbiss in Lemwerder sucht die Polizei Brake nach Zeugen.

In der Zeit von Dienstag, 18. März 2025, 22:00 Uhr, bis Mittwoch, 19. März 2025, 08:15 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Imbiss in der Industriestraße in Lemwerder. Nachdem die Täter sich Zuritt zum Gebäude verschafft haben, wurde ein im Gebäude befindlicher Zigarettenautomat aufgebrochen. Neben Bargeld und Zigaretten wurden Küchengeräte und Lebensmittel entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen Wert von mindestens 4.000 Euro.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes gesehen hat und entsprechende Hinweise geben kann, wird gebeten, unter 04401/935-0 Kontakt mit der Polizei Brake aufzunehmen.

