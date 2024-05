POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Containerbrand in Sandkrug +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Unbekannte sind in einen Kindergarten in Hude eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von Dienstag, 30. April 2024, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 01. Mai 2024, 08:00 Uhr, hebelten sie ein Fenster des Gebäudes im Sommerweg auf und gelangten so in Gebäude. Hier nahmen sie ein elektronisches Gerät an sich. Wer Angaben zu verdächtigen ...

