Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahren ohne Fahrerlaubnis +++ Trunkenheit im Straßenverkehr

Delmenhorst (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 15.10.2022, kontrollierte gegen 21:10 Uhr eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Ahlhorn an der Anschlussstelle Wildeshausen-West in Fahrtrichtung Osnabrück einen Pkw aus dem Landkreis Vechta. Der Kontrollort befindet sich im Bereich der Gemarkung Wildeshausen, Landkreis Oldenburg.

Der 43 Jahre alte Pkw-Fahrer aus Dinklage konnte bei der Kontrolle keine Fahrerlaubnis vorlegen, weil er nicht in Besitz einer selbigen war. Beifahrerin im Pkw war die 57 Jahre alte Fahrzeughalterin, ebenfalls in Dinklage wohnhaft. Sie konnte einen Führerschein vorlegen.

Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren eröffnet. Nach der Kontrolle fuhr dann die Fahrzeughalterin aus Dinklage das Fahrzeug weiter bis zum Zielort.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am frühen Morgen des 16.10.2022 kontrollierte eine zivile Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Ahlhorn gegen 01:50 Uhr im Bereich der Stadt Delmenhorst ein Pkw aus Delmenhorst auf. Bei der Kontrolle des 47 Jahre alten Delmenhorsters an der Anschlussstelle Delmenhorst-Adelheide stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,98 Promille. Eine Überprüfung an einem stationären Alkomaten erhärtete diese Feststellung. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwarten jetzt ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren und ein Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell