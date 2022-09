POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl in Ovelgönne +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Der Verursacher eines Verkehrsunfalls hat sich am Mittwoch, 31. August 2022, gegen 18:30 Uhr, unerlaubt vom Unfallort in der Gemeinde Hude entfernt. Die Polizei bittet um Hinweise. Zur Unfallzeit befuhr ein 71-Jähriger aus der Gemeinde Hatten mit einem VW die Bremer Straße in Richtung ...

mehr