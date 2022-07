Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in eine Bäckerei in Bookholzberg +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind am Wochenende in das Gebäude einer Bäckerei in der Straße 'Übern Berg' in der Gemeinde Ganderkesee eingebrochen.

In der Zeit von Samstag, 23. Juli 2022, 13:30 Uhr, bis Sonntag, 24. Juli 2022, 04:00 Uhr, brachen sie eine Tür zur Bäckerei auf und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Die Suche nach Wertgegenständen blieb aber erfolglos. Der entstandene Sachschaden betrug etwa 500 Euro.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/9410 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

