POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Ganderkesee leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Hoher Sachschaden ist am Donnerstag, 16. Juni 2022, gegen 19:30 Uhr, bei einem Fahrzeugbrand auf der Bümmersteder Straße in Sandkrug entstanden. Ein 57-Jähriger aus der Gemeinde Wardenburg war mit einem VW auf der Autobahn 29 in Richtung Oldenburg unterwegs und verließ diese an der Anschlussstelle Sandkrug. Er bog nach rechts in Richtung Oldenburg ab und sah Flammen aus dem Bereich des Motorraums. ...

mehr