Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl aus einem Einfamilienhaus in Dötlingen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 01. Juni 2022, ist eine ältere Frau aus Dötlingen von zwei Männern bestohlen worden.

Die beiden Tatverdächtigen klingelten gegen 15:00 Uhr bei der Seniorin in der Straße 'Im Fuhrenkamp' in Dötlingen. Unter einem Vorwand verschafften sie sich Zutritt zum Wohnhaus. Während einer der beiden Männer die Bewohnerin in ein Gespräch verwickelte und ablenkte, durchsuchte der zweite Mann die Wohnräume nach Wertgegenständen. Nachdem die Männer das Haus verlassen hatten, stellte die Frau das Fehlen von Schmuck fest.

Die beiden Männer beschrieb sie als

- ungefähr 35 - 45 Jahre alt - einer mit einer dicken Statur und dunkelblauer Kleidung - einer mit normaler Statur und hellblauer Kleidung

Wer entsprechende Personen in der Nähe der Straße 'Im Fuhrenkamp' gesehen hat und weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

