POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Positives Fazit der Polizei nach Einsätzen an Himmelfahrt 2022

Nachdem in den vergangenen Jahren aufgrund der Pandemie keine größeren Veranstaltungen an Himmelfahrt stattfinden konnten, waren am Donnerstag, 26. Mai 2022, im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg-Land / Wesermarsch wieder viele Feiernde unterwegs. Das Fazit der eingesetzten Beamtinnen und Beamten fiel dabei bis zum Abend positiv aus. Die Besucherinnen und Besucher feierten friedlich und fröhlich miteinander. Erst ab 20 Uhr kam es zu größeren Auseinandersetzungen, in denen die Polizei eingreifen musste und dabei zum Teil auch angegriffen wurde.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizei Nordenham waren viele Feiernde am Strandbad anzutreffen. Gegen 19:30 Uhr kam es hier zu einer Auseinandersetzung zweier Männer, die sich gegenseitig schlugen. Dabei soll einer der Männer mit einer Bierflasche auf den Kopf des Anderen eingeschlagen haben. Zum Ende der Veranstaltung, gegen 21:30 Uhr, fiel ein 24-jähriger Mann aus Nordenham negativ auf. Er beleidigte auf dem Veranstaltungsgelände andere Besucher*innen und wurde von den eingesetzten Mitarbeitenden des Sicherheitsdienstes des Geländes verwiesen. Dabei widersetzte sich der 24-Jährige den Maßnahmen und schlug einen der Mitarbeiter.

Die Beamt*innen der Polizei Brake betreuten mehrere Veranstaltungen. An der Kaje in Brake schlugen gegen 20:30 Uhr zwei 28-jährige Männer aus Brake auf einen 22-Jährigen aus Brake ein und verletzten diesen so, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Auf dem Vorplatz der Stadthalle in Elsfleth kam es gegen 21:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zweier Männer mit Mitarbeitenden des eingesetzten Sicherheitsdienstes. Im Verlaufe dieser Auseinandersetzung setzte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes Pfefferspray ein, wodurch einer der Männer Reizungen der Augen erlitt.

Im Landkreis Oldenburg trafen sich viele Feiernde auf dem Gelände einer Gaststätte im Dorfring in der Gemeinde Ganderkesee. Ein 36-jähriger Delmenhorster zeigte hier gegen 20:30 Uhr den gemeldeten Diebstahl seines Mobiltelefons an. Während der Klärung des Sachverhaltes wurden die eingesetzten Beamt*innen von mehreren Personen angegriffen. Unter ihnen befand sich auch der 36-Jährige, der zuvor den Diebstahl anzeigen wollte. Bei der Abwehr der Angriffe setzten die Beamt*innen auch das Reizstoffsprühgerät ein. Weil der 36-jährige einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen und auf der Dienststelle in die Obhut von Angehörigen übergeben.

Zeitgleich kam es auf dem Gelände einer Gaststätte in der Bremer Straße in Delmenhorst zu einer größeren Auseinandersetzung. Auslöser war hier eine 45-jährige Frau aus Delmenhorst, der der Zutritt auf das Festgelände verwehrt wurde. Als sie auch auf den ausgesprochenen Platzverweis durch die Polizei mit aggressivem Verhalten reagierte und mit einem Schirm auf einen Beamten einzuschlagen versuchte, wurde sie in Gewahrsam genommen. Alkoholisierte Umstehende, unter denen sich auch ein 18-jähriger Angehöriger der Frau befand, attackierten daraufhin die Beamt*innen. Letztendlich wurden die 45-Jährige und der 18-jährige Angehörige in Gewahrsam genommen.

Trotz dieser geschilderten Fälle zieht die Polizei ein positives Fazit. Bei nahezu allen verzeichneten Sachverhalten, die hier nicht abschließend aufgezählt sind, war die Alkoholisierung der beteiligten Personen als ursächlich anzusehen. Vor dem Hintergrund der Vielzahl an Feiernden gab es nur wenig Anlass für polizeiliches Einschreiten.

