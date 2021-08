Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Drei schwer verletzte Personen bei Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 01. August 2021, gegen 05:26 Uhr, kam es auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW. Der Unfallort befindet sich in der Gemeinde Großenkneten zwischen der Anschlussstelle Wildeshausen-West und dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide.

Ein 31-jähriger Fahrer aus Gelsenkirchen befuhr mit seinem VW die Autobahn 1 auf dem Überholfahrstreifen und kam aus Unachtsamkeit nach rechts auf den Hauptfahrstreifen. Hier fuhr der Gelsenkirchener mit hoher Geschwindigkeit auf das Heck eines Honda auf, welcher von einer 31-jährigen Frau aus Dänemark gefahren wurde.

Durch den Aufprall schleuderten beide Fahrzeuge über die Fahrbahn, überschlugen sich und kamen jeweils auf dem Dach liegend im Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stehen.

Der Fahrer des VW, die Fahrerin sowie der 29-jährige Beifahrer aus dem Honda wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden derart stark beschädigt, dass jeweils von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen ist. Der Gesamtschaden wurde durch die Polizei auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Die weiteren polizeilichen Ermittlungen ergaben zudem, dass der Unfallverursacher über keine Fahrerlaubnis verfügt. Gegen ihn wurden daher Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der stark beschädigten Fahrzeuge musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keinerlei Behinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell