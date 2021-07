Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Butjadingen

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 8 Juli 2021, um 9:40 Uhr, ereignete sich in Butjadingen-Tossens ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Eine 65-jährige Frau befuhr mit ihrem PKW BMW die Straße Zum alten Bahnhof in Richtung Tossens. An der Unfallörtlichkeit geriet die Oldenburgerin in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem PKW Volkswagen eines Mannes aus Nordrhein-Westfalen zusammen.

Der 37-jährige wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Drei weitere Mitfahrer aus seinem PKW begaben sich ebenfalls vorsorglich in ein Krankenhaus.

Durch den Zusammenstoß kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

