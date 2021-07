Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 8. Juli 2021, gegen 11.30 Uhr, befuhr ein 12-jähriges Kind mit seinem Fahrrad die Straße Am kleinen Esch und beabsichtigte an der dortigen Kreuzung die Deekenstraße zu überqueren.

Dabei übersah das Kind einen von rechts kommenden PKW Kia, der von einer 47-jährigen Frau aus dem Landkreis Vechta gefahren wurde. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Fahrrad.

Dabei verletzte sich das Kind leicht.

Ein Rettungswagen verbrachte das Kind vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Sachschäden an PKW und Fahrrad werden auf circa 1200 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell