POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl eines Rollators in Stadland +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 30. April 2021, im Zeitraum von 10:30 bis 11:20 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Rollator an der Netto-Filiale in der Marktstraße in Stadland.

Eine 71-jährige Frau aus Stadland stellte ihren Rollator rechtsseitig vor dem Einkaufsladen, bei den dortigen Fahrradständern ab. Als sie dorthin zurückkehrte, war ihr Rollator nicht mehr da.

Der Rollator besteht aus einem Aluminiumgestell mit vier Rädern. Die untere Ablage, der Korb und die verstellbaren Griffe sind schwarz. Am linken Griff ist eine Klingel mit einem weißen Deckel angebaut. Auf dem Deckel ist unter anderem "Mein Schiff 5" eingraviert. Des Weiteren ist an dem Rollator ein Aufkleber der Firma "Auffahrt" angebracht.

Zeugen des Diebstahls oder Personen, die den Rollator aufgefunden haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham, unter der Telefonnummer 04731/9981-0, in Verbindung zu setzen.

