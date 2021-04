Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 15. April 2021, gegen 07:45 Uhr, fuhr ein 26-jähriger Mann aus Wildeshausen mit seinem Pkw von der Visbeker Straße kommend in den dortigen Kreisverkehr ein, um ihn an der Goldenstedter Straße wieder zu verlassen.

Dabei übersah er den Pkw eines 81-jährigen Wildeshausers, der vor ihm den Kreisverkehr ebenfalls in Richtung Goldenstedter Straße verließ, jedoch kurz danach verkehrsbedingt halten musste.

Der 26-Jährige fuhr auf das Fahrzeug des 81-Jährigen auf. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 5.500 Euro. Verletzungen wurden nicht davongetragen.

