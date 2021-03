Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Baum fällt bei Verkehrsunfall in Wildeshausen auf geparkten Pkw +++ Eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 04. März 2021, verletzte sich eine 56-jährige Pkw-Fahrerin in Wildeshausen auf einem Parkplatz am Westring leicht.

Die 56-Jährige aus der Gemeinde Harpstedt fuhr rückwärts mit einem Pkw VW T-ROC aus einer Parklücke und stieß dabei gegen einen auf dem Parkplatz befindlichen Baum.

Aufgrund des Zusammenstoßes knickte der Baum um und fiel auf einen geparkten Pkw Seat.

Durch den Vorfall erschrak die Pkw-Fahrerin, gab Gas und fuhr weiter gegen eine Parkplatzeingrenzung aus Stein.

Die Frau verletzte sich leicht. Rettungssanitäter brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus.

Der Gesamtschaden wurde auf etwa 3750 Euro geschätzt.

Gegen die 56-Jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell